「廢水處理救援王」平和環保業績發表會掛牌暖身 5月創新板上市掛牌

國內業界少見24小時可同時連續處理不同產業、不同水系水質未經前處理的原廢(污)水的「廢水處理救援王」平和環保（6771），24日召開創新板上市前業績發表會，預計於5月中旬掛牌上市。

平和環保成立於西元2006年8月1日，目前資本額2.9億，成立時係由於高雄阿公店溪已多次發生遭到工業電鍍及金屬廢水污染事件，當時以金屬加工業為主的高雄岡山本洲產業園區，眾多廠商廢(污)水無法符合污水處理廠管制限值問題，平和環保團隊因此受時任縣政府委託平和環保團隊協助評估。

公司成立迄今立足高雄岡山本洲產業園區十餘年，提供區內外廠商迫切且優質的服務，加上齊柏林導演之紀錄片《看見台灣》上映後，加強各界環保稽核力道，人民環保意識抬頭及政府單位對環保法令日趨嚴格要求下，平和環保透過多年廢(污)水處理之獨門技術而逐步累積競爭力，可代處理廢(污)水及廢酸洗液。

其中。廢(污)水包含一般重金屬、鉻系、鎳系、氨氮，能非常彈性處理調整每批廢(污)水水質處理方式，而部分高濃度廢(水)液以化學處理方式之成本遠低於以廢(水)液焚燒方式，能大幅度減少碳排放量，加上平和環保將廢(污)水代處理、廢(污)水處理藥劑及耗材、廢棄物清除等上游或周邊水平進行整合，利用原物料及廢棄物清除規模經濟成本優勢及平台媒合能力，節省成本同時反饋客戶並提升自身競爭力，並利於環境永續發展。

因此，除本洲產業園區至今有約超過五成以上區內廢(污)水量，及區外或非高雄地區廠商、知名上市櫃公司及外資公司主動找上門請平和環保代處理廢(污)水。

平和環保岡山本廠位處台灣著名螺絲螺帽產業聚落，金屬表面處理業客戶廢水處理需求龐大可就近提供服務，並可同時收受非金屬表面處理業之電子、塑膠製品、藥品及醫用化學製品製造等眾多產業廢水，因此平和環保廢水處理具有特殊性與高難度，且採連續式處理相較一般同業更具效率，有效解決過去客戶工廠因為廢(污)水無法及時處理被迫減產或停產之苦，亦降低客戶因廢(污)水處理不善造成環境污染或遭裁罰之風險，進而獲得市場及客戶認同。

平和環保廢(污)水代處理業務營收約占七至八成，廢(污)水處理藥劑及耗材、廢棄物清除及其他代操作業務營收約占二至三成，過去兩年因受國際通膨壓力及俄烏戰爭持續膠著等多重下行因素下，使原物料價格產生波動大，平和環保能夠在不同經濟環境下，可適時轉嫁客戶，且在下游產業景氣低迷時仍專注持續投入研發量能，持續開發不同製程改良的藥劑產品，有效掌握獲利水準，近三年每股盈餘皆能維持4元以上，股息配發率介於77%~84%，殖利率平均高達6%以上，毛利率優於同業。未來下游產業隨客戶終端消費力道重回成長力道，以及在台南的子公司平和材料於今年4月已正式開始營運，其廢(污)水設計最大產能與高雄岡山本廠相當，隨景氣需求回升及新客戶加入，未來成長潛力尚屬可期。

平和環保現已提供廢(污)水處理完成之回收水服務回饋於區內廠商使用，為響應政府再生水資源發展條例擴大再生水使用範圍之新政策，因此規劃未來於子公司平和材料所收受之廢(污)水透過生物處理淨化後，再導入再生水利用系統技術，透過導入再生水利用及提供回收水服務，除增加營運收入外，還能提升廢(污)水處理量，減少可放流水之排放量及節省納管費用，達到永續水資源循環利用之效益。此外，平和環保未來亦規劃參與碳權產業，評估廢(污)水處理製程中產生碳權的可能性，並申請自願性減碳，提供減碳需求及碳抵換對象的客戶使用，有助於減少碳足跡，強化企業社會責任，創建環境友善環境。

平和環保擁有專利製程技術，藉由混合向客戶收受之廢酸洗液、含有鐵或鋁之氫氧化物之汙泥，及添加氧化劑氧化污泥中所含有之有機物質，製成再生混凝劑，可運用廢(污)水處理沉澱，除使廢(污)水處理過程達到污泥減量之效果及投入之藥劑成本，並節省後續污泥處理及處置之費用，同時亦可減少事業廢棄物造成環境污染，以達廢(污)水處理製程中資源循環再利用之最大化。另外平和環保開發出氨氮廢(污)水的循環回收再利用成液態氯化銨之技術，除可符合環保法規加嚴規範外，透過減壓濃縮技術產出固態氯化銨結晶，可達供應電鍍製程之再應用等級，有效達到「節能」及「減廢」雙重效益，落實循環經濟應用並創造公司最大效益。目前已於子公司平和材料投入液態氯化銨循環回收設備，未來規劃陸續導入設備後開始量產固態氯化銨。

展望未來，平和環保未來規劃進一步整合供應鏈至下游無機污泥廢棄物處理業，提供客戶一條龍完整服務，收受之無機污泥進行資源化循環回收再利用當作公共工程以及一般路基回填材料，且未來評估參與地方政府產業園區或工業區之工業用水供水系統及污水下水道系統操作之營運(OT)，以提升整體營運的廢(污)水代處理能量，將可大大挹注公司整體營運規模與績效及未來營運成長動能。

隨著全球氣候變遷及極端氣候影響，國內缺水風險逐漸增高，維護水資源亦是未來之重要關注議題，平和環保持續著墨於如何運用自有開發獨特技術、豐富的廢(污)水處理經驗，將廢(污)水積極投入水管理永續行動，提升水資源利用效率、循環利用及減少廢棄物而努力，進而降低開發成本，以期達到經濟規模，能發揮水資源循環利用對永續經營持續發展之重要意義。