微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）昨（23）日表示，3月受惠低軌衛星貢獻營收超過三成，毛利率衝上49%的歷史單月新高，低軌衛星兩大客戶訂單持續增溫，整體已交及待交訂單金額6.6億元，今年營收可望成長四成，毛利率維持五成水準。

昇達科昨日舉行法說會，董事長陳淑敏、總經理吳東義看好今年營運表現。昇達科3月單月毛利率來到49%，每股稅後純益0.67元，賺贏去年第4季；第1季營收4.34億元，年增2%，季增6.3%；毛利率45%，創歷年同期新高，優於去年同期40%，略低於去年第4季46%；稅後純益7,756萬元，每股稅後純益1.23元。

陳淑敏表示，去年以來兩大低軌衛星客戶擴大下單，接單狀況也比年初預估更好。

昇達科指出，美系A客戶因為成本及產能壓力，從廠內自製轉為對外採購，供應比重因客戶增加而提升，衛星傳輸頻寬需求且將增加使用元件數量，每顆衛星通訊模組將擴增，並積極鋪設地面站來增加通訊頻寬，加上持續有新品項陸進入量產，是貢獻營運成長的三大動能。

此外，昇達科指出，美系B客戶2024年訂單已經實際下單，且超乎預期，2025年預定訂單均為2024年的三倍，長單將持續數年，量產品項增加，其他進入量產案件及新開發客戶產品也增加，預期下半年後會帶來更多商機。

展望2024年，陳淑敏表示，低軌衛星貢獻營收可望有倍數成長，射頻天線受惠4G、5G、WiFi、IoT等寬頻需求，樂觀看待今年成長，4G、5G電信網路工程營運可望擺脫低基期，2024年呈現成長趨勢，行動回傳網路受惠5G鋪設逐漸普及，4G功能升級，高速寬頻基礎建設仍熱絡，預期2024年業務成長將可轉強。