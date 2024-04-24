快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茂生農經 擴大蛋品布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

茂生農經（1240）昨（23）日舉行法說，看好市場對於蛋及肉品等需求量提升，有助第2季營收、獲利上揚；茂生農經持續擴充蛋雞場布局為近期規劃重點，搭配洗選蛋廠現有的收蛋量，並調節蛋品銷售的多樣性，對今年營運展望樂觀。

茂生農經去年獲利表現較營收出色，來自於業外投資大幅成長，其中轉投資生產洗選蛋的茂生食品，銷售量穩定成長挹注大，2023年合併營收29.1億元、年減13.6%，稅後純益1.62億元，每股純益4.12元，為上櫃以來次高。

茂生農經第1季營收7.1億元，年減4.9%，雖然國際大宗原物料價格平穩，而新台幣匯率走跌造成購買成本增加，且工業用電價調漲，但政府延續免徵進口黃豆、小麥及玉米（黃小玉）營業稅措施，將其延至6月底，這個部分會顯現在獲利上。

茂生農經盒裝洗選蛋是挹注獲利的重要來源，已進入全聯、大潤發、家樂福及美廉社量販店；並鎖定各地區農會，烘培業者，福委會團購與超商等通路。近兩年來發生蛋荒事件，公司著重團購以直接銷售到消費者，已是提高營收、獲利的新動能之一。

台幣匯率 營收

延伸閱讀

選前自曝有人開價2億美金當副手 北檢傳喚證人柯文哲出庭

486先生被民眾黨開除黨籍 網友驚訝：不是「綠骨」臥底嗎？

民眾黨開鍘 486先生遭除名、柯文哲前幕僚吳靜怡停權1年

限時72小時！486團購推LG熱門家電6.3折起 再抽6位免單

相關新聞

勤凱進軍AI 業績吞補丸

導電漿大廠勤凱（4760）布局AI領域報捷，供應鏈透露，應用於AI零組件特殊材料認證的導電漿，切入電感及高速傳輸元件，下...

昇達科 毛利率創高

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）昨（23）日表示，3月受惠低軌衛星貢獻營收超過三成，毛利率衝上49%的歷史...

格斯 推油電轉純電示範車

格斯科技*（6940）攜手台南崑山科技大學及台灣電動車生態系夥伴，昨（23）日宣布成功打造出全台首輛油電轉純電示範古董車...

華鎂鑫 搶溫室農電商機

華鎂鑫（8087）加速布局溫室農電，近年來積極與國內農技公司合作推廣高端溫室經濟，首波超級健康食材羽衣甘藍已在屏東縣高樹...

茂生農經 擴大蛋品布局

茂生農經（1240）昨（23）日舉行法說，看好市場對於蛋及肉品等需求量提升，有助第2季營收、獲利上揚；茂生農經持續擴充蛋...

崇友 電梯訂單大爆發

房市大好，電梯業訂單量增。崇友（4506）董事長唐伯龍表示，電梯業只會愈來愈好，目前接單量創下新高，訂單能見度達三年；電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。