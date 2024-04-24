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茂生農經 擴大蛋品布局
茂生農經（1240）昨（23）日舉行法說，看好市場對於蛋及肉品等需求量提升，有助第2季營收、獲利上揚；茂生農經持續擴充蛋雞場布局為近期規劃重點，搭配洗選蛋廠現有的收蛋量，並調節蛋品銷售的多樣性，對今年營運展望樂觀。
茂生農經去年獲利表現較營收出色，來自於業外投資大幅成長，其中轉投資生產洗選蛋的茂生食品，銷售量穩定成長挹注大，2023年合併營收29.1億元、年減13.6%，稅後純益1.62億元，每股純益4.12元，為上櫃以來次高。
茂生農經第1季營收7.1億元，年減4.9%，雖然國際大宗原物料價格平穩，而新台幣匯率走跌造成購買成本增加，且工業用電價調漲，但政府延續免徵進口黃豆、小麥及玉米（黃小玉）營業稅措施，將其延至6月底，這個部分會顯現在獲利上。
茂生農經盒裝洗選蛋是挹注獲利的重要來源，已進入全聯、大潤發、家樂福及美廉社量販店；並鎖定各地區農會，烘培業者，福委會團購與超商等通路。近兩年來發生蛋荒事件，公司著重團購以直接銷售到消費者，已是提高營收、獲利的新動能之一。
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