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冷壓果汁廠金利食安23日登興櫃 參考價每股48元

中央社／ 台北22日電

專營冷壓蔬果汁食品廠金利食安科技明天興櫃掛牌，以每股48元參考價登錄興櫃。

金利食安董事長廖日興今天出席興櫃前業績發表會時表示，去年受惠外銷訂單成長及出口毛利提升，並啟用二廠，今年對外銷持續看好，台灣市場滲透率提高，也將推升產能利用率，都有望帶動獲利增長。

金利食安建立了自動蔬果清洗、冷壓榨汁充填、HPP超高壓低溫殺菌一條龍生產線，同時應用HPP技術自主研發，擴大設計代工（ODM）蔬果汁代工製造的穩定訂單， 為了增加產能，去年屏東二廠落成啟用。

金利食安總經理殷豪表示，公司旗下品牌已搶下美國Costco、全聯、7-11等大型通路，也幫台灣星巴克進行ODM；以2023年營收占比來看，自有品牌占74%，ODM代工業務占17%。

金利食安去年營收為新台幣5.77 億元，年增14.02%，稅後純益為新台幣4723.3萬元，每股純益（EPS）為1.42元。

殷豪提到，目前來自HPP冷壓蔬果汁的銷售業績已占公司整體營收比重逾9成，也全面發展農產、漁產和畜牧產品等即食和即烹食品，搶攻全球健康飲食龐大的市場商機，並對公司未來營運挹注將有明顯的成長動能。

談到外銷市場，他說，2023年已成功開始供應美國及澳洲等地大型連鎖賣場，而澳洲因位於南半球，季節與北半球不同，對於台灣產能淡旺季調節是很好戰略布局。

他也認為公司目前冷壓蔬果汁銷量 2019年至2023年的年複合成長率為 26%。由於台灣HPP蔬果汁滲透率仍低，公司具產能與通路優勢，將為這股消費新趨勢主要受惠者。

此外，法人指出，金利食安規劃於今年第3季建立物流車隊，除了確保蔬果原料的新鮮度之外，也可降低運輸時間與成本，將進一步提升公司獲利。

食安

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