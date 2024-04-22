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安國：下半年業績優於上半年 今年有機會轉盈

中央社／ 台北22日電

安國去年每股虧損新台幣1.21元，副董事長蔡玲君表示，轉虧為盈是經營團隊努力的目標與方向，安國本身營運今年有機會轉盈。安國在矽智財（IP）、特殊應用晶片（ASIC）布局未來可望會有不錯成績，下半年業績將優於上半年。

安國今天召開股東常會，董事長羅森洲因公務國外出差，由副董事長蔡玲君擔任主席。股東關心安國何時可以轉虧為盈，蔡玲君說，轉虧為盈是經營團隊努力目標及方向，在不考慮轉投資情況，安國本身營運今年有機會轉盈。

安國總經理陳建盛表示，安國積極布局IP及ASIC領域，目前已研發6奈米及7奈米人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）相關ASIC，並有3奈米相關IP，預期轉型布局可望有不錯成績，下半年業績將優於上半年。

對於股東關心轉投資情況，蔡玲君說，在神盾投資安國後，羅森洲努力協助轉投資公司轉型或尋求合作機會。

蔡玲君表示，112年是安國大幅度調整的一年，今年將進一步加速轉投資調整，這是今年重要任務，中國轉投資群勝將於今年完成清算作業。

蔡玲君說，現在中國市場競爭激烈，政府政策大舉補助當地半導體廠，安國在中國市場越來越沒有競爭利基，決定調整縮減中國投資，降低公司負擔。

安國去年每股虧損1.21元，股東會承認去年度財務報告及虧損撥補案，並決議通過以資本公積每股配發0.5元現金。

為引進策略性投資人及因應未來發展資金需求，安國股東會還通過辦理私募增資案，發行股數以不超過1000萬股為限。

股東會

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