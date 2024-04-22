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大宇資衝刺非華語市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）自行研發、改編電影的《女鬼橋》恐怖遊戲續作《女鬼橋二 釋魂路》即將上市，近期也陸續釋出遊戲內容影片，並預告新作將積極搶攻非華語市場，衝刺業績。

據悉，《女鬼橋二 釋魂路》將在5月9日於全球上市，將率先主打遊戲平台Steam的市場。

大宇資今年首季營收13.28億元，年增135%，成長主因來自新增子公司營收。展望未來，大宇資預計今年將推出三款手機遊戲，全面搶攻印度與台港澳市場，期盼藉此挹注本業成長，推升整體營運重回成長正軌。

針對台港澳市場方面，大宇資已物色到二款手遊，將分別在今年上、下半年推出；其中，某一款遊戲為日本人氣動漫IP，預料上市後，有望成為營收主力之一。

據悉，大宇資旗下星宇互娛去年第4季推出代理遊戲《我想成為影之強者》，頗受玩家歡遊，並在市場掀起一陣旋風，由於該遊戲具備日本動漫高人氣的優勢，因此一上市就吸引市場目光，推出前三月的總營收據傳已高達3億元。

大宇資 日本 營收

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