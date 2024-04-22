聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎山車用鏡頭攻美 有進展
汽車零組件廠虎山（7736）搶攻北美AM車用鏡頭市場傳捷報，與美國安森美影像晶片合作的800畫素車用鏡頭已送樣認證，今年有望少量試單，預計明年放量。
虎山強調，全美倒車鏡頭預期將在2025年後AM市場大量爆發，虎山已取得144個車用鏡頭CAPA（美國合格汽車零件協會）認證，未來每年車用鏡頭與雷達可望維持四成的成長，勢必成為虎山營收獲利成長的動能。
虎山主攻車門把手、市占已為全球最高，具13,000種品號，年銷售1,000萬支以上，同時具備汽車市場多數車型產品，除傳統車門把手外，虎山2017年完成倒車鏡頭開發，並於2019年取得台灣專利，2021年AM倒車鏡頭通過 CAPA702認證、2022年AM倒車雷達通過CAPA703認證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言