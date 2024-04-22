虎山車用鏡頭攻美 有進展

汽車零組件廠虎山（7736）搶攻北美AM車用鏡頭市場傳捷報，與美國安森美影像晶片合作的800畫素車用鏡頭已送樣認證，今年有望少量試單，預計明年放量。

虎山強調，全美倒車鏡頭預期將在2025年後AM市場大量爆發，虎山已取得144個車用鏡頭CAPA（美國合格汽車零件協會）認證，未來每年車用鏡頭與雷達可望維持四成的成長，勢必成為虎山營收獲利成長的動能。

虎山主攻車門把手、市占已為全球最高，具13,000種品號，年銷售1,000萬支以上，同時具備汽車市場多數車型產品，除傳統車門把手外，虎山2017年完成倒車鏡頭開發，並於2019年取得台灣專利，2021年AM倒車鏡頭通過 CAPA702認證、2022年AM倒車雷達通過CAPA703認證。