互動財報／獲利倍增！第1季 EPS 1.36元

互動國際數位（6486）19日董事會通過今年第1季營運，第1季營收4.33億元，年增三成，毛利率41.65%，歸屬母公司業主淨利為6,347萬元，年增116%，每股稅後純益1.36元，獲利表現較去年同期有倍增表現。

互動為佳世達（2352）及明泰（3380）旗下轉投資公司，核心業務包含行動網路基地台建設及網路優化、電信暨寬頻多元化系統整合、5G創新應用、地理資訊、數位媒體等。

互動表示，今年第1季的營收獲利表現佳，除仰賴於既有電信、網路及5G等業務外，再加上承接多項行動通訊大樓室內涵蓋專案，因應電信業者行動網路基地台擴充及整併調整等工程，系統整合商業務量明顯增長，也是重要成長動能。

展望2024年，互動表示，除既有業務持續發展外，在國家韌性網路建置上需求，商機亦相當可觀，審慎樂觀看待今年營運表現。

展望2024年，互動看好，電信業整併加速整合4G、5G網路，3G網路汰除，加上電信業者強化5G室內涵蓋建設以及衛星地面終端建置案，而5G創新應用將鎖定5G專網垂直整合應用，攜手核心網路、O-RAN及用戶端設備夥伴，搶進XR智慧應用、無人機管理系統、AI影像辨識應用開發，電信及寬頻則將鎖定有線電視及電信業者升級需求。