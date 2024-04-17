耕興5月2日公布首季財報

高階網通檢測龍頭廠耕興（6146）17日公告公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期，預計為5月2日。

耕興公告指出，屆時預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊為113年第1季合併財務報告。

耕興日前公告2024年3月合併營收為新台幣3.9億元，較去年同期減少14.23％；累計2024年1至3月合併營收為新台幣11.44億元，較去年同期減少11.36％。

耕興指出，根據美國FCC資料統計，耕興在2024年2月份TCB (Telecommunication Certification Body) 發證量超過1,200件，占市場18.5％，為全球第一，獲得全球品牌客戶和大廠的認可，證實了耕興檢測競爭優勢及發證數量持續領先業界。

最近耕興協助客戶取得了6GHz AFC (6SD) 技術高階網通產品的美國FCC世界第一張證書，截至3/22，FCC官網上有21張6SD證書，全由耕興檢測取得。未來，廠商將全面採用AFC 6SD規格，以增強Wi-Fi 6E/7網通產品在美國市場的競爭力。