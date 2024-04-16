攸泰無人機打入土國大廠

大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）昨（16）日舉行上市前業績發表會，規劃於5月中旬轉上市。展望後市，攸泰董事長簡民智指出，今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，也布局無人機業務，控制器已打入土耳其大廠，並完成新款無人機整機研發。

法人預估，攸泰今年營收看增兩成，有望續創新高紀錄，產品組合持續優化，毛利率也將同步走升。攸泰專注於衛星通訊、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業等六大領域，以及自有品牌RuggON的解決方案。

2024年，攸泰看準衛星通訊、無人機兩大市場動能，昨日首度公開亮相最新的陸地同步軌道衛星通信系統（GEO）及新款無人機和控制器。

攸泰主要無人機業務為控制器，產品打入土耳其大廠，產品線並從控制器延伸到無人機整機，日前在2024年嵌入式電子與工業電腦應用展上展示相關產品，可應用在救災，國防，警用領域。