裕慶-KY（6957）去年每股稅後純益18.11元，股東常會昨（16）日通過每股配發13元現金股利，配發率達71.7%，配發額、配發率雙創歷年新高紀錄，並連三年現金配發率超過七成。

裕慶申請第一上市案今年初獲證交所董事會核准，最快第2季掛牌上市。

裕慶為商用展示架、智能電動床機構件的設計、製造與服務全方位大廠，資本額4.87億元，1998年創立於台灣，擁有台灣南投、中國大陸昆山等生產基地，以及美國芝加哥子公司Beeline設計團隊與在地倉儲服務。

裕慶去年合併營收38.64億元，年減10.8%，主要因美國實體經濟受到升息影響，消費者對高單價產品的消費力道減弱，使智能電動床機構件訂單隨之減少所致。

但受惠集團業務接單組合優化、垂直整合效益展現，帶動去年營業利益達11億元，年增77.5%，毛利率46.6%，較2022年34.4%增加12.2個百分點，稅後淨利8.79億元，年增68.2%，每股稅後純益達18.11元，繳出歷年新高成績。

裕慶去年商用展示架、智能電動床機構件營收比重分別為69.53%、26.14%，集團於2018年啟動商用展示架從OEM轉型ODM業務模式，陸續打入Home Depot、Lowe’s等全球大型量販品牌通路供應鏈。

另外，集團也是全球知名通路、食品飲料、服飾鞋類等品牌客戶的長期合作夥伴，至今累積超過30家品牌客戶服務實績，直接銷售客戶比例提升至89.87%，且受惠服飾鞋業、食品飲料等客戶展示架業務訂單出貨貢獻，挹注集團營運保持良好動能。

裕慶申請第一上市案，今年1月25日經證交所董事會核准，由中信證券擔任主辦券商，依照預訂時程，最快可於第2季掛牌上市，助力壯大集團中長期營運版圖，與提高國際市場知名度。

展望今年，裕慶看好主要客戶今年仍持續推動店面改裝、展店計畫，帶動商用展示架訂單拉貨需求；再加上集團於去年研發專利燈具展示架、自動灑水商用展示架等新品，陸續於今年出貨放量，有助於挹注未來營運良好動能。

另一方面，裕慶也擴大商用展示架及智能電動床機構件兩大業務接單動能，同時深化集團垂直整合策略效益，並結合AI感測模組、電子相關技術研發設計，提升整體市場競爭力。