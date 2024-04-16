新潤大獵地，營運喊衝。新潤興業（6186）今年積極啟動購地計畫，今年以來就拿下近4,000坪土地，且董事會通過，授權董事長授權額度50億元內可執行購置土地。

另，新潤股利政策出爐，擬配發每股現金股利2元、股票股利1.5元，盈餘配發率達118%，以昨（16）日收盤價70.1元計算，現金殖利率約2.8%。

以色列與伊朗情勢緊張，台股昨日早盤暴跌超過500點，近期受都更、房市回暖帶動的營建類股也重挫，惟新潤興業因大方配高配息而逆勢上揚，盤中一度漲至最高73元，成交量超過3,600張，最後收70.1元，漲幅3.09%。

新潤興業2023年營收36.57億元，年增46.8%；稅後純益4.46億元，年增36.2%；每股稅後純益（EPS）2.97元，優於2022年的2.22元。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利1.5元，盈餘配發率達118%。

看好房市剛性需求，新潤今年積極啟動購地計畫，3月才與其他三家公司合作，聯手拿下桃園市會稽段約2,171坪土地、新北市林口區力行段約1,676坪土地，且董事會通過，授權董事長授權額度50億元內，執行購置營業用不動產或購地或合建開發簽約相關事宜。

新潤表示，桃園市會稽段與新北市林口區兩大土地，初估未來合計總銷破200億元，未來兩案將鎖定首購、換屋買方為主軸，產品以二、三房為推案重點，其中桃園市會稽段土地最快2026年可登場，該案初估總銷135億元，新潤約占83%，約可分回總銷110億元，而新北市林口區預計可分回總銷124億元。

展望今年新潤完工交屋量，包括有台北市南港「擎天森林」、新北市淡水「新潤心苑」、泰山「新潤A5」、桃園市蘆竹「新潤麗蒔」等五大案，合計可分回總銷超過130億元。