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明安決議以換股方式取得明揚100%股權 明揚將申請終止上櫃

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工廠明安（8938）與明揚母子公司15日分別召開董事會，決議由明安以發行新股為對價取得明揚100%股權；換股比例為明揚每1股換發明安新發行0.54股，明安預計增資1.44億元，發行新股給除該公司以外的明揚股東。暫定股份轉換基準日為9月30日。

明安、明揚兼任總經理周益男表示，兩母子公司是依據企業併購法相關規定的股份轉換方式，由明安以發行新股為對價，取得明揚100%股份，以整合資源、提升營運優勢、增強全球市場競爭力。

明揚預計於5月27日股東會討論此案，待明揚股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將申請中止上櫃及停止公開發行。

他並說，明安主要從事高爾夫球桿頭、球桿、整組球桿、高爾夫球、自行車碳纖維零配件等運動休閒用品，與複合材料及相關工業製品業務，其中，高爾夫球相關營收主要係由明揚所貢獻。

目前明揚在復工及重建事宜需要投入龐大資源，面臨重大困難與挑戰，為能及時滿足市場與客戶期待，兼顧股東及員工權益，亟需資源挹注。

因此，擬透過此次股份轉換，以整合集團資源，從產品銷售、產能利用、客戶服務及人力資源等層面進行整合，增加營運優勢並提升整體績效。

據了解，明揚去年9月22日發生工廠爆炸事故，造成百餘人傷亡，遭經濟部勒令停工100%產能，歷經善後處理，去年營運由盈轉虧，全年虧損9.3億元，每股純損17.4元；而持股51.65%母公司明安受其拖累，去年稅後純益減為0.69億元，年減幅96.9%，每股純益0.5元。

明揚 股東會 高爾夫

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