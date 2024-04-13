聽新聞
test
0:00 / 0:00

弘塑攻漲停 15千金再現

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

高價股族群昨（12）日漲跌互見，其中半導體設備廠弘塑（3131）攻上漲停1,005元，重返千金股行列，推升台股千金股檔數再度出現15千金；華城（1519）收上漲停價946元，再度改寫歷史新高，有望成為第16檔千金股。

觀察昨日盤面高價股表現，其中六檔上漲、四檔平盤、五檔下跌作收。其中表現最強的是台積電概念股之一的弘塑，台積電法說會即將登場，相關供應鏈提前暖身。

受惠CoWoS題材發酵，弘塑昨日開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停直至終場，漲停價1,005元，時隔一個月後再度重返千元大關，收盤價僅次於3月6日的1,020元。弘塑第1季營收創下歷史同期次高，且今年接單能見度已放眼到下半年。

其餘上漲的千金股還包含：川湖漲80元，漲幅6.2%，收1,355元；力旺漲140元，收2,480元；緯穎漲80元，收2,405元；大立光漲35元，收2,350元；旭隼漲10元，收1,655元。信驊、嘉澤、M31及鈊象則收平盤。

弘塑 漲停

延伸閱讀

鄭文賢專欄／水冷散熱、 CoWoS 封裝 聚焦

緯穎、川湖 四檔有戲

緯穎、群聯 認購聚焦

第二季大黑馬！華城(1519) 士電(1503) 中興電(1513)

相關新聞

興櫃一周回顧／立誠勁揚32% 登漲幅王

台積電領軍，大型股本周較有表現，相較之下中小型股呈現跌多漲少，統計332檔興櫃個股本周平均微幅下跌0.07%，其中電子零...

弘塑攻漲停 15千金再現

高價股族群昨（12）日漲跌互見，其中半導體設備廠弘塑攻上漲停1,005元，重返千金股行列，推升台股千金股檔數再度出現15...

宜特今年營收 看增兩位數

電子驗證分析廠商宜特（3289）3月與第1季業績衝上歷史新高，法人估計，該公司首季獲利應可超越去年同期，今年整體業績有望...

新漢 強攻邊緣AI商機

工業電腦廠新漢（8234）今年積極搶攻AI商機，近期在嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World 2024）展...

桓鼎急單加持 挹注今年營運動能

桓鼎（5543）今年來除受惠金屬建材業務歐、美地區客戶急單需求湧現外，旗下綠色能源業務亦受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關等...

昶瑞新品出擊 樂觀今年營運

昶瑞機電（7642）總經理楊偉成表示，隨著高荷重無人機動力模組馬達與電調等新產品開發及陸續出貨，正向看待今年營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。