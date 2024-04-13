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弘塑攻漲停 15千金再現
高價股族群昨（12）日漲跌互見，其中半導體設備廠弘塑（3131）攻上漲停1,005元，重返千金股行列，推升台股千金股檔數再度出現15千金；華城（1519）收上漲停價946元，再度改寫歷史新高，有望成為第16檔千金股。
觀察昨日盤面高價股表現，其中六檔上漲、四檔平盤、五檔下跌作收。其中表現最強的是台積電概念股之一的弘塑，台積電法說會即將登場，相關供應鏈提前暖身。
受惠CoWoS題材發酵，弘塑昨日開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停直至終場，漲停價1,005元，時隔一個月後再度重返千元大關，收盤價僅次於3月6日的1,020元。弘塑第1季營收創下歷史同期次高，且今年接單能見度已放眼到下半年。
其餘上漲的千金股還包含：川湖漲80元，漲幅6.2%，收1,355元；力旺漲140元，收2,480元；緯穎漲80元，收2,405元；大立光漲35元，收2,350元；旭隼漲10元，收1,655元。信驊、嘉澤、M31及鈊象則收平盤。
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