昶瑞新品出擊 樂觀今年營運

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

昶瑞機電（7642）總經理楊偉成表示，隨著高荷重無人機動力模組馬達與電調等新產品開發及陸續出貨，正向看待今年營運。

楊偉成表示，在2023年11月杜拜國際航太展首次曝光、2024年3月於嘉義舉行產品發表會之後，展出的無人機動力模組頗受海內外客戶重視與詢問，產品明確定位適用於中大型的無人載具及城市運輸，已經陸續送樣給客戶驗證中。

昶瑞機電日前舉辦龍井二廠開工動土典禮，楊偉成表示，龍井二廠預計2025年第3季完工投產。

楊偉成指出，新廠的開工動土，除了為ＤＣ直流吊扇未來成長空間而布局，更是實現無人機動力模組MIT計畫。

工研院機械與機電系統研究所控制核心技術組組長陳文泉表示，工研院藉由法人科專產出成果，提供國內產業技術升級跟轉型的奧援與後盾，在許多成功案例中，昶瑞機電經由移轉中大型馬達相關技術，除了聚焦中大型無人機關鍵技術，也適用未來城市空中運輸的多元需求。

昶瑞機電累計今年第1季營收2.05億元，年減4.98%。

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