新漢 強攻邊緣AI商機

工業電腦廠新漢（8234）今年積極搶攻AI商機，近期在嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World 2024）展示最新專為推動開放標準、打通各自獨立架構的環境所開發出的嵌入式物聯網軟體定義邊緣運算作業系統AIC OT-X，可協助工業物聯網生態系業者以最短開發時程對接Edge AI各類應用。

新漢表示，公司獨立研發的AIC OT-X是全新的嵌入式物聯網作業系統，可運作於x86平台作為整合OT（操作技術）和物聯網設備間的閘道器，提供直覺式軟體定義邊緣運算開發方式，採用AIC OT-X的物聯網業者將可大幅縮短產品開發時程，以最短的時間快速接軌終端IoT應用潮流。

新漢強攻AI商機 圖／經濟日報提供

此外，新漢亦展出5G網路通訊、AIoT工業物聯網、智慧車載、智慧城市等垂直應用領域的軟體定義邊緣運算全系列產品，並特別強調在Edge AI邊緣人工智慧、OT網路資安以及因應2025年淨零碳排目標所推出的碳足跡管理應用。

新漢近年來積極推展AI在終端應用的布局，其中智慧車載事業部（MCS）專注於Edge AI車載應用領域，日前就參加輝達（NVIDIA）GTC大會，展示全系列IP67等級高性能Edge AI強固型軌道運算及AI車載解決方案。

在基本面部分，新漢今年3月營收4.12億元，月增36%、年減29.2%；累計新漢今年首季營收11.65億元，年減30%。

新漢2023年受疫情後庫存去化以及整理北京興漢後的影響，整體營收下滑。展望今年，新漢董事長林茂昌審慎樂觀看待，因庫存去化已進尾聲，預估第2季起逐步回穩，第3季業績加溫，全年營收將優於去年。

此外，新漢近年積極發展子公司業務獨立，其中，綠基規畫今年第4季登錄興櫃，由於相關子公司新漢智能、綠基、創博等占集團業績比重持續提高，在產品組合優化下，預期新漢毛利率將持續向上。