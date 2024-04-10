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興櫃資服廠采威、程曦資訊 同寫歷年來最旺首季

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

興櫃資訊服務廠采威（6868）、程曦資訊（6898）10日同步公告3月營收，其中采威受惠淨零與數位轉型需求高漲，單月、第1季營收同寫歷年同期新高，程曦資訊也在年約業務規模成長下，寫歷來最旺首季。

采威國際3月合併營收為0.46億元，月增16.1％，年增3.9％；第1季合併營收達1.3億元，年增17.88％。

采威表示，淨零與數位轉型市場需求強勁，帶動雲端應用服務業績明顯升溫，訂閱會員數也持續攀升，成為推升營運成長主要動能，旗下兩大業務包括系統整合、雲端應用訂單都穩健增加。

展望後市，采威表示，將持續以雲端服務與AI技術為核心，運用自主建立軟體研發單位，發展智慧一站式服務與建構完整雲端SaaS服務生態系，同時積極與知名國際SaaS服務業者攜手合作，包括Microsoft、AUTODESK、Cisco、IBM、SAP等，擴大全球市場份額。

程曦資訊3月合併營收為0.89億元，月減2.26%，年增2.96％；第1季合併營收為2.7億元，年增23.43％。

程曦指出，第1季常置型年約客戶合約金額創新高，接獲新聘家事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫、台灣運動彩券客服諮詢服務及北市立聯合醫院客服人力委外暨話務系統設備租賃等大型客戶服務常置性年度合約，推升營收衝高。

程曦表示，隨著常置型年約客戶穩定成長，以及續約率超過九成的口碑長尾效應，總客戶量持續增加，有助整體營運穩健發展，將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務，拓展更多元化的客戶族群，並積極發展各項AI智能客服應用，為營運再添成長動能。

營收 移工 雲端服務

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