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漢來美食營收／首季創歷史新高 年增近3成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）10日公告3月營收，單月營收4.87億元創同期新高，月減23.44%、年增39.52%，受惠去年第4季台北漢來大飯店餐廳陸續開出的貢獻，加上農曆春節旺季與尾牙、春酒等挹注，首季營收衝上歷史新高，來到16.79億元，季增28.29%、年增29.61%，表現亮眼。

台北漢來大飯店在歷經10年的籌備和建構歷程，終於在去年10月正式對外營業，漢來美食在其中設立的大型宴會廳、島語自助餐廳及東方樓頂級粵菜餐廳尤其受到顧客的支持與好評，新年度第1季營運量能都已滿檔。其中，「海港自助餐廳」升級版的新品牌「島語自助餐廳」具有一餐檯一餐飲的獨特性，開業近半年以來幾乎天天客滿、一位難求。

此外，為持續擴大消費客層，因應而生的新品牌「溜溜」酸菜魚專賣店快速展店，4月1日在中壢開出北台灣首店，要持續搶攻年輕客層的關注。

近期台灣市場即面臨食安問題層出不窮的挑戰，漢來美食透過採購人員定期走訪產地及訪廠，目前大約有60家優質廠商及農家的合作，每年持續增加。為落實食材永續及推動綠色消費，漢來美食將於今年加入AMOT台灣農業跨領域發展協會食材溯源餐廳的評鑑，希望能夠透過此評鑑，展現公司對於維護地球生態發展的決心和對ESG工作的重視。

漢來美食表示，今年是餐飲業充滿機會和突破的一年，人力短缺、能源及物價不斷上漲，在在都在考驗著經營者的耐力和智慧，將透過精準的市場布局和品牌產品的研發來因應。

漢來美食 營收

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