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「龍」重開跑！櫃買中心「為地球抽一支財運籤」抽獎活動進入最終回

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
「為地球抽一支財運籤」互動式抽獎及宣導活動。櫃買中心／提供
「為地球抽一支財運籤」互動式抽獎及宣導活動。櫃買中心／提供

櫃買中心「為地球抽一支財運籤」互動式抽獎及宣導活動已經進入最終回，請把握最後機會！

櫃買中心近年積極推廣上櫃ESG 及「氣候韌性」等永續主題型ETN，截至2023年底已累計有五檔上櫃ESG ETN。為了讓投資人對上櫃ESG ETN更加熟悉，櫃買中心特別與關鍵評論網（TNL）合作，結合新年節慶求籤、求好運的習俗，自2023年12月25日起至2024年2月29日止舉辦「為地球抽一支財運籤」互動式抽獎及宣導活動。

櫃買中心表示，本活動自去年開跑以來，參加人次節節高升，第四回合於年節期間（2月5日至2月18日）進行，更有超過1萬5千人次參加，該回合的「財神報到獎」（7-11數位商品禮券150元），包含春節加碼的400名得獎者已於2月19日抽出，參加人可至活動網頁查詢是否中獎。

櫃買中心表示，最終回（2月19日至2月29日）已「龍」重開跑，歡迎已中獎或還沒中獎的民眾把握最後的機會。另外，「有福同享獎」（7-11數位商品禮券200元）即將在活動結束後抽出，每回合都分享籤詩並截圖上傳，將享五倍的中獎機會，歡迎大家持續分享好運，吉祥如意「龍」總來！

投資人可從網址（https://brandstudio.tnlmedia.com/2023/TPEx/earthfortunesticks/index.html#/）進入活動網頁，或進入櫃買中心首頁>指數系列>為地球抽一支財運籤。

櫃買中心 財運

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