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德微營收／11月1.35億元、月減7.4% 月營業毛利率創歷史新標竿

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

二極體業者德微（3675）於今（4）日公告2023年11月營收為新台幣1.35億元，較上月減少7.4%，公司表示，本月營業毛利率創公司成立以來歷史新標竿40%，亦符合原先的預期。

德微指出，單月營業毛利率創公司成立以來歷史新標竿40%，主要貢獻來自產品組合、第四代貼片最新自動化產線製程改良因素。

德微進一步說，全球市場正處於不確定大環境下，自2022年中開始至今，終端市場全面進行庫存消化調整，目前仍持續進行中，公司預期將調整至明年上半年尾，值此氛圍下，受客戶去庫存化之壓力影響，使原定今年第4季開始出貨的新產品將延至明年。

德微強調，公司有信心待半導體產業去化庫存，明年下半年景氣回升時，以現有的產品線、加上新產品封裝產線、與晶圓新廠等各項布局全面開展下，有機會自明年下半年度開始，再次展現一波令人驚奇之成長，此刻，正積極向下一階段成長規劃做衝刺準備。

德微 毛利率

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