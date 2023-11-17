櫃買市場業績發表會下周三連發

櫃買中心配合上櫃公司2023年第3季財務報告的公布，精心規劃一系列櫃買市場業績發表會，將自11月21日（周二）起接續推出智慧物聯網、AI應用及電子科技等三個豐富主題，舉辦地點為台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，電子產業為櫃買市場最大族群，而工業4.0以及智慧製造已經是現代製造產業鏈的發展趨勢，物聯網與AI應用更是其不可或缺的技術之一。首先11月21日（周二）智慧物聯網主題，將邀請無線與有線網路系統製造廠商神準（3558）、數位手工具廠數泓科（6855）及工業電腦設計製造廠商艾訊（3088）。

11月22日（周三）推出「AI應用」主題，邀請的公司有被動元件、半導體與LED自動化設備製造廠商萬潤（6187）、散熱廠協禧（3071）及銅箔廠金居（8358）。

11月23日（周四）則推出「電子科技」主題，邀請通訊網路設備製造廠商普萊德（6263）、半導體設備零組件廠商意德士（7556）及高科技廠房機電系統工程服務廠商漢科（3402），讓投資人了解公司與產業的狀況。

這次系列六場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。