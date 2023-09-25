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朝全球前十大水泵品牌邁進 大井泵浦28日登興櫃

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大井泵浦9月28日登錄興櫃，董事長黃景豐(中)宣示公司朝全球前十大水泵品牌邁進。記者宋健生/攝影
大井泵浦9月28日登錄興櫃，董事長黃景豐(中)宣示公司朝全球前十大水泵品牌邁進。記者宋健生/攝影

泵浦領導品牌大井泵浦（6982）暫定9月28日以每股36元登錄興櫃，該公司今年上半年合併營收7.14億元，稅後純益5,008.3萬元，每股稅後純益1.42元。隨著市場需求持續提升，且過往公司下半年營運表現多優於上半年來看，後續成長值得期待。

大井泵浦憑藉著近一甲子的研發製造經驗，搭配台灣唯一榮獲TAF、TUV、ILAC國際認證水泵實驗室以及微電腦、馬達、泵浦、水機身等逾百項專利，打造出品質穩定且具國際競爭力的產品，在國內民生水泵市場穩居龍頭地位。

其設備產品主要應用在空調冷卻、液體輸送等領域，更隨著全球馳名的台灣工具機整合行銷到全世界，包括日立、台達電、東台精機、永進機械等，皆為公司主要客戶。不論是標準品或是客製化設計，皆能夠滿足各行各業對於泵浦的基本特性需求。

大井泵浦董事長黃景豐表示，公司近年來積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合和AIoT應用，並結合國內電子大廠技術，規劃切入伺服器散熱（液冷）循環系統。

為響應ESG環境永續及疫後潔淨議題，產品開發導入高性能複合材料符合RoHS 2.0環保概念及相關抗菌標準，確保客戶使用的水質純淨安全，並透過產品能效提升、規格標準化，以及多元的整合與創新，提高產品競爭力。

同時，公司也規劃整合各項產品應用市場，涵蓋營造、電力及新能源、住宿餐飲、製造、休閒娛樂產業、農林漁牧、水供應及汙染整治等九大領域，期許多年累積的泵浦研發與創新的底蘊，偕同客戶打造最適的泵浦環境應用，加成客戶的產業價值。

黃景豐進一步指出，目前大井泵浦在台灣有新北三芝廠、高雄路竹正義廠兩大生產基地，子公司蘇州廠則就近服務內地及拓展東協市場，產品內外銷比重約為67%比33%。

海外市場包括泰國、巴西、美國、柬埔寨、韓國、東協、愛爾蘭及越南等地，透過產品規劃九大產業應用市場銷售，有望拓展提升外銷佔比，並帶動整體營收表現持續增長。

黃景豐強調，大井泵浦在產品開發上相當重視創新、節能、穩定高品質，因此公司屢獲台灣精品獎及國家品牌玉山獎、亞洲Asia Design Awards、英國World Branding Awards、韓國K-Design Award和日本Good Design等國內外大獎。

根據Forst &; Sullivan的研究資料，全球泵浦市場成熟，預計2023年至2027年CAGR（年均複合成長率）可來到2.5%，其中，亞洲市場佔全球比達48.5%，且台灣及東南亞等國仍呈現成長態勢，市場潛力不容小覷。

也因此，該公司5月於高雄路竹舉行環球廠新建工程動土典禮，預計2025年完工啟用，全力朝全球前十大水泵品牌邁進。

黃景豐說，新廠落成後，內部將引進智慧化高效製程及高附加價值產品線，透過智慧物聯網（IoT）將產線數據分析利用，導入自動化倉儲系統，優化產能及存貨管理效率，以期因應未來產能持續擴增及產品開發量產，藉此達到水泵產業經濟規模最大化效益。

營收

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