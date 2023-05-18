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南俊國際掛牌上櫃大漲逾八成 中籤紅包落袋3.38萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

櫃買市場5月添新血，合計有3檔新股掛牌，繼綠茵之後，南俊國際（6584）今（18）日以每股36元掛牌上櫃，早盤以66元開出，上漲30元，漲幅83.33%，一度衝高至69.8元，上漲33.8元，漲幅93.88%，中籤的投資人若賣在這個價位可賺進3.38萬元新股紅包。

櫃買市場5月陸續有綠茵、南俊國際、聯寶等3家公司上櫃掛牌，掛牌日分別是5月15、18、及22日，綠茵之後，南俊國際今日以每股36元上櫃掛牌，早盤以66元開高後一度衝達69.8元，盤中漲幅85%。

南俊國際是老字號鋼珠導軌廠，1984年成立，以自有品牌「火車頭」及「REPON」行銷國際，是華人滑軌第一品牌，2022年全年營收19.99億元，每股純益2.26元，年增35%。南俊國際產品應用面橫跨辦公家具 、雲端伺服器、廚櫃、工具櫃、醫療 / 工業應用等領域，有八成以上外銷。

南俊國際自結今年第1季營收2.87億元，毛利率 14.25%，稅後虧損346萬元，每股淨虧0.06 元，預估首季是全年營運谷底。

營收 櫃買

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