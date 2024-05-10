緯創近期震盪整理 大摩維持「優於大盤」評等、目標價158元
緯創（3231）自4月初以來股價持續向下修正，目前仍處113元附近震盪整理。鑑於未來人工智慧（AI）前景亮眼，外資摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，仍維持「優於大盤」評等，目標價158元。
緯創4月合併營收約新台幣726.43億元，月減19.1%，不過年增16.9%，創歷年同期新高。大摩指出，iPhone貢獻緯創3月營收約新台幣50-100億，但4月起營收不再包括iPhone相關的收入，導致營收下降。
展望後市，緯創實際上仍是輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200合作夥伴中的贏家之一，故維持「優於大盤」評等，目標價158元。
解析4月緯創營收，大摩指出，筆記型電腦出貨量為160萬台，月減16%、年增14%；桌上型電腦出貨量為70萬台，月減22%、較去年同期持平；顯示器出貨量為80萬台，月減6%、同樣與去年同期持平。
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