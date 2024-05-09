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華碩營收／4月年增32.96% 13日召開法說會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩共同執行長許先越先前指出，華碩持續推動伺服器及AI伺服器成長，以2022年為基礎，維持五年業績增長五倍的目標。根據內部數據顯示，2024年可以超過初期設定的目標、執行速度超前。聯合報資料照。記者侯永全／攝影
華碩共同執行長許先越先前指出，華碩持續推動伺服器及AI伺服器成長，以2022年為基礎，維持五年業績增長五倍的目標。根據內部數據顯示，2024年可以超過初期設定的目標、執行速度超前。聯合報資料照。記者侯永全／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年4月集團營收，年增32.96%，今年來單月營收持續交出年增長成績，展望後市，華碩將於13日舉行法說會，屆時將公布今年首季財報，以及釋出最新展望。

華碩今年4月集團營收為416.23億元，月減16.31%、年增32.96%，今年來單月營收持續交出年增長成績；累計華碩今年前四個月集團營收為1,633億元，年增14.45%。

華碩今年4月品牌營收為386.85億元，月減17.33%、年增36.34%；累計華碩今年前四個月品牌營收為1,527.91億元，年增16.86%。

由於華碩預計今年上半年仍受通膨及地緣政治等總經負面因素影響，故預計上半年需求將與去年第4季相當，展望較為保守，不過，下半年開始在AI伺服器及AI PC新品助攻下，華碩預計下半年開啟長期成長周期，內部設定下半年營運逐季成長。

此外，華碩將於13日舉行法說會，屆時將公布今年首季財報，以及釋出最新展望。市場關注，華碩今年在AI領域布局，尤其在AI伺服器業務發展進度。

華碩共同執行長許先越先前指出，華碩持續推動伺服器及AI伺服器成長，以2022年為基礎，維持五年業績增長五倍的目標。根據內部數據顯示，2024年可以超過初期設定的目標、執行速度超前。

單以AI伺服器來看，其產品占華碩整體伺服器事業業績從2022年的10%，到2023年已達35%。胡書賓指出，預計隨著生成式AI算力需求持續提升，2024年AI伺服器將占華碩伺服器事業業績比重超過七成；主要需求來自亞太地區政府及大企業。

在AI PC方面，華碩預告下半年不管在x86或非x86市場，華碩都會是第一波推出AI PC的品牌，加上微軟推出新的作業系統加持，對下半年AI PC增長深具信心。且看好AI PC長期將帶動毛利率及ASP向上。

AI 伺服器 營收 華碩

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