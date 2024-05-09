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昇貿財報／首季每股賺0.81元創近七季高 上修NB成長看法

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB上游全球前三大銲錫料商昇貿（3305）9日公布首季財報，首季每股稅後純益0.81元創近七季高，公司提到，隨原物料需求回溫，對今年營運成長樂觀看待，公司並積極開拓海外生產據點並上修對今年筆記型電腦（NB）應用成長看法。

昇貿總經理李弘偉先前預告越南評估設立生產基地。昇貿9日指出，昇貿越南設廠已定案，董事會4月通過相關計畫，最晚6月交割完成後可在第3季開始量產出貨。

此外昇貿提到，首季美國El Paso新廠如預期已開始量產出貨，隨新產能加入與市場需求回溫，對今年樂觀看待。

昇貿先前對今年筆記型電腦（NB）應用持平看待，今日則說，目前觀察NB谷底回升，隨庫存去化告一段落有利材料需求。

近期國際銀價銅價上漲帶動更多原物料價格，昇貿提到，營收隨錫價上升並持續反映國際報價上漲，今年4月營收成長主要在出貨量提升，至於觀察5-6月營收成長動能預期包含原物料報價上漲。

海外布局方面，昇貿指出，公司在全球據點方面持續開拓，除了台灣已設先進材料研發中心，泰國、馬來西亞、捷克與大陸重慶、蘇州、東莞等地布局以外，美國、越南進度良好。

昇貿為世界第三大的焊錫製造商，公司先前也提到，昇貿在不景氣中積極開拓新產品，應對嚴苛環境需求，公司已推出高可靠度無鉛錫膏可應用於各種車用電子、伺服器、資料中心、網路通訊等，供客戶取代傳統材料。

原物料 營收 越南

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