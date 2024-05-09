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立凱電營收／4月月增151.6% 為10個月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）2024年4月合併營收為0.64億元，原物料價格較去年同期下跌，以及公司為避免捲入中國大陸同業價格戰，減少中國大陸客戶出貨，4月份營收較去年同期減少30.8%，但月增151.6%，為10個月新高。

累計立凱電今年前四個月營收達1.78億元，年減51%；立凱電指出，由於2024年4月起只接受高附加價值客戶訂單，因此削減低毛利材料訂單，以避免被中國大陸價格戰捲入，減少虧損效果已開始顯現。

立凱電指出，對完成授權的歐美澳三家電池材料公司，其中ICL與FREYR已經通過當地政府環評，開始設廠。AVE則正靜待美國能源部批准補助建廠。公司持續推動技轉授權部署歐美市場發展的政策，效果已逐漸發酵。

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