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志聖4月營收年增逾125% 今年營運拚逐季增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB 半導體設備商志聖（2467）日前公告2024年4月營收為新台幣4.26億元，年增率125.3%，月減少3.44%。 志聖說明，去年受景氣循環基期較低，今年恢復復甦。

志聖今年前4月累計營收為15.06億元，累計年增率125.26%。

志聖公告今年首季自結稅後純益1.72億元，季增56.4%，年增32.3%，為同期新高，每股純益1.15元。

志聖表示，今年營運維持先前法說會展望，有望逐季逐步改善，半導體成長幅度較大。

志聖日前已公告擬於泰國設立子公司，實收資本額擬定1.2億泰銖。志聖表示，公司泰國布局初期以營業與售後服務為主。

志聖積極開拓半導體市場，並看好 PCB 大廠東南亞布局帶來的商機。志聖先前統計，2023年上半年來自 PCB 相關營收占比約七成，其餘為半導體與光電等應用。2022年載板營收占比40%，載板與高階半導體等先進製程應用營收占比約55%；但2023年上半年因載板擴廠放緩與景氣變動，客戶遞延訂單。

志聖公司先前第十次買回庫藏股期間屆滿及執行情形，原預定買回之期間:112/11/10~113/01/09與買回一萬張，實際已買回股份數量7,513張，換算執行率逾75%。原預定買回區間價格(元):33.00~67.00，該次平均每股買回價格(元):56.82，累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率4.79%，已買回股份總金額(元):4億2691萬7,516元。

半導體 志聖

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