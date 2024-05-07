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散熱雙雄雙鴻、奇鋐大啖水冷商機 4月營收雙率雙增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017）7日雙雙公告4月營收，受惠水冷需求激增，帶動二家散熱廠上月營收雙率雙增；雙鴻4月營收12.16億元，月增6.9%、年增41.1%，創歷史同期新高，奇鋐4月營收51.8億元，月增2.1%、年增7.7%。

雙鴻累計今年前四月營收43.65億元，年增5.4%。雙鴻指出，4月營收成長主因來自客戶對水冷板的需求增加，不僅舊案出貨提升，新案也開始量產出貨，推升整體營運動能轉強。

展望5月，法人推估，由於市場對水冷板的需求有增無減，加上導入GB200晶片的伺服器提前量產，因此組裝廠也會提前備料，進而推升雙鴻5月營收很有機會再次向上成長。

據悉，雙鴻今年初估資本支出上看12至15億元，大多用於部署水冷產線。其中，目前海外水冷產線將設置在泰國與廣州，而泰國水冷產線預估今年第4季將開始貢獻營收，廣州則仍在籌備中，尚未拍板定案，長程目標希望二間海外生產基地能占整體產能五成。

奇鋐累計今年前四月營收204.96億元，年增23.1%。奇鋐液冷散熱將在今年下半年起小量出貨，並於2025年呈現爆發性成長，而奇鋐因同時坐擁3D VC模組以及液冷散熱技術，加上新廠產能加持，因此今、明年營運看俏。

至於奇鋐方面，該公司預估今年資本支出約12億元。奇鋐因AI 3D VC訂單增加，正持續擴增越南產能，越南一廠即將進入量產階段，二廠則在下半年加入生產行列，預估今年來自越南廠的產值貢獻將上看150億元，若未來產能全開，產值則有機會來到250億元。

業界人士透露，目前國內散熱雙雄在水冷散熱系統的自製率約五成，今年有望一舉提升至七成，提升主因在於雙鴻與奇鋐在今年初起，已開始具備量產分歧管的能力，未來若快接頭、風扇牆也能完成驗證，並且成功自製，很有機會達成百分之百自製率，進一步推升毛利率走升。

奇鋐 營收

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