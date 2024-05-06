宏達電4月合併營收1.73億 月減20.2%、年減42.43%

宏達電6日公佈4月份合併營收1.73億元，月減20.2%，年減42.43%；累計今年前4月合併營收7.68億元，年減39.81%。

宏達電在世界地球日當天公布消費性旗艦一體機VIVE XR Elite的產品碳足跡查證報告，展現對永續發展的決心；宏達電表示，從產品設計、製造、運輸、使用到回收利用等各階段都取得重大的永續進展，採用模組化設計延長產品壽命，同時在能源效率和運輸方面也取得顯著的成果。

宏達電指出，VIVE XR Elite使用更多回收物料，產品再利用率高達87.1%，包材100%可回收利用；宏達電強調，致力於建立綠色未來，以創新產品、高效物流和減碳承諾為基石，引領XR產業邁向永續的未來。

宏達電說，為刺激VR買氣，在全球推出VIVE XR Elite動作遊戲促銷活動，為VR遊戲愛好者提供體驗套餐，優惠內容包含限時折扣優惠，及熱門遊戲加贈，目標是吸引VR玩家和搶占第2季購物潮商機。

為持續推動XR創新應用，宏達電與韓國文化廣播公司MBC攜手合作，在最新一季《遇見你》節目中打造突破性的虛擬實境體驗；這次合作展現宏達電在VR和虛擬製作技術方面的創新能力。