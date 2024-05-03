順德第1季EPS 0.9元 下半年看旺

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

功率導線架大廠順德工業（2351）董事會昨（3）日通過第1季合併財報，營業毛利3.89億元，營業利益1.67億元，稅前淨利2.17億元；稅後純益1.63億元，季增46.8%、年減26.2%，每股稅後純益0.9元。

順德第1季合併營收23.88億元，季減8.1%、年減11.0%。法人指出，順德第1季營運已落底，隨著客戶陸續回補庫存，第2季營收有望較前季溫和回升，但因車用供應鏈仍在進行調整，預期下半年將會看到較顯著的成長。

順德工業去年合併營收108.6億元、年減7.4%，但仍為歷史第三高，稅後純益7.43億元、年減21.0%，每股稅後純益4.08元，主要受消費性電子產品仍處於庫存調整期影響。

順德去年創業70週年，董事長陳朝雄在年底舉辦的慶祝晚會中宣示，因應汽車電子化及能源轉型趨勢，順德將全力佈局第三類碳化矽（SiC）等新產品，為營運再添新動能。

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