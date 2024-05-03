合併亞太電信效益 遠傳EBITDA創新高
遠傳（4904）昨（3）日舉行法人說明會說明今年第1季營運成果。遠傳總經理井琪表示，去年12月合併亞太電信以來，來自亞太電對於遠傳的營收、EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）貢獻較原先預期為高，帶動遠傳今年第1季EBITDA為88.9億元，年增11.9%，創歷年單季歷史新高。
井琪表示，遠傳持續推動雙方網路的整合，核心網路的整合進度穩健推進當中。
就核心的行動通訊業務而言，單季營收149.9億元，年增18.3%，客戶數年增26.6%至907.9萬戶。在合併亞太電之後，行動通訊業務部門上季的ARPU（用戶平均收益）仍達到每月695元。到第1季底，遠傳的行動通訊用戶已有39%使用5G網路。
新經濟業務方面，今年第1季營收年增率達到12%，相關部門獲利也交出21%的年增率。井琪說明，主要是受到包企業端的ICT應用、安控應用，以及在消費者市場的friDay影音、手機保險等業務持續強化所推動。
遠傳先前已公告今年第1季營收為257.5億元，年增15.4%，稅後淨利為29.2億元，年增6.1%，每股純益為0.81元。營收、EBITDA、與稅後淨利優於財測。
遠傳今年股東會將改選董事，先前遠傳公布名單，董事提名七席，包括遠鼎投資法人代表徐旭東、徐旭平、楊麟昇（Jan Nilsson）、李冠軍、徐國安，裕民航運法人代表王健全，亞洲投資法人代表彭芸；三席獨立董事提名人為科技部前部長徐爵民、陽明交通大學副校長李大嵩、國家發展委員會前主任委員陳添枝、漢翔航空工業獨立董事黃瓊慧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言