快訊

北市信義區住宅飄屍臭！驚見女子頭罩塑膠套死亡數日 警掌握特定對象犯案

撞擊瞬間曝！高雄男駕車離奇直衝分隔島 他傷重不治與3幼子天人永隔

湯優盃／創造歷史！周天成、兩男雙組合攜手退丹麥 中華隊首闖4強

南電財報／首季盈轉虧 每股虧損0.24元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB載板廠商南電（8046）3日公告公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過，單季轉虧，每股稅後虧損0.24元，為近19季以來單季虧損。

南電公布財報顯示，單季歸屬母公司淨損1.52億元。南電預定5月28日召開股東常會，今年無改選。

法人先前預估，南電相對同業面臨車用PCB與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，估今年首季本業面臨虧損壓力，若結算為虧損將為2019年來首季出現虧損，並預期今年第2季力拚轉盈。

南電實際公布財報出現單季虧損，法人先前分析，南電首季營收已持續反映市況包含網通客戶庫存調整與BT載板受到消費不振、車用PCB價格壓力等因素，在首季財報呈現單季虧損，預期今年第2季則將自谷底回升。

PCB 財報

延伸閱讀

台PCB廠 衝刺東南亞布局

前5大賺錢醫院長庚獨占4席 林口長庚93億、連7年奪冠

AI PC新應用 帶旺PCB鏈

南電：半導體業第2季開始回溫 下半年重返成長

相關新聞

十銓一季賺贏去年 首季每股純益4.1元寫單季新高

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今（3）日舉行董事會通過2024年第1季財報，首季合併營收為 29.94 億元，對比...

南亞科4月營收32.05億元 月減5.5％全年穩健復甦

DRAM大廠南亞科(2408)今(3)日公布2024年4月自結合併營收為32.06億元，月減5.5%，但比去年同期增加4...

台達電法說會報喜 股價大漲超過半根停板 重返所有均線

台達電（2308）積極搶佔AI商機，昨日法說會上表示旗下AI伺服器電源、新液冷解決方案都順利進行，推動3日股價勁揚，早盤...

力積電切入先進封裝…股價放量大漲 成交量排名個股第三

力積電（6770）於2日苗栗銅鑼新廠落成典禮上表示，將加速記憶體技術研發，並切入CoWoS先進封裝領域，主要生產中介層，...

中華電：擴大市場領先

中華電信（2412）昨（2）日舉行線上法說會，董事長郭水義看好新興業務持續成長，在「新電信三雄」競爭態勢確立下，中華電行...

華孚4月營收月增6%

華孚（6235）昨（2）日公布4月營收5.9億元，創新高，月增6%，年增20.7%；前四月合併營收21.51億元，年增1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。