南電財報／首季盈轉虧 每股虧損0.24元

PCB載板廠商南電（8046）3日公告公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過，單季轉虧，每股稅後虧損0.24元，為近19季以來單季虧損。

南電公布財報顯示，單季歸屬母公司淨損1.52億元。南電預定5月28日召開股東常會，今年無改選。

法人先前預估，南電相對同業面臨車用PCB與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，估今年首季本業面臨虧損壓力，若結算為虧損將為2019年來首季出現虧損，並預期今年第2季力拚轉盈。

南電實際公布財報出現單季虧損，法人先前分析，南電首季營收已持續反映市況包含網通客戶庫存調整與BT載板受到消費不振、車用PCB價格壓力等因素，在首季財報呈現單季虧損，預期今年第2季則將自谷底回升。