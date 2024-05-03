信錦財報／淡季不淡 第1季每股賺1.73元

信錦企業（1582）3日召開董事會通過2024年第一季財務報告。由於客戶需求穩定成長，即使受季節性產業淡季及工作天數等影響，信錦企業第一季合併營業收入為NT$21.47億，較去年同期成長17.3%。受惠於較佳的產品組合、生產製程改善、材料成本控制得宜及模具收入認列等因素下，第一季營業毛利為NT$6.28億，毛利率約為29.2%，不僅較上一季的25.4%增加了3.8個百分比，更是比去年同期的17%，大幅增加了12.2個百分比，為公司歷年來的新高紀錄。

信錦第一季營業利益約為NT$2.97億，營業利益率為13.8%，亦較去年同期的2.2%大幅增長了11.6個百分比。受惠於美金升值的匯兌利益貢獻，營業外收益為NT$0.90億，累計2024年第一季稅前淨利約為NT$3.87億，歸屬於母公司的稅後淨利約為NT$2.44億，較去年同期大幅成長552.2%。

若以加權平均股本計算，信錦首季稅後每股淨利(EPS)約為NT$1.73元，表現顯著優於去年同期的NT$0.30元。

展望第二季，預期各項產品的出貨表現可望比第一季再成長，另根據研調機構調查指出，2024年PC產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，整體產業出貨量有望在2024年迎來增長。展望未來營運，信錦企業將透過持續的創新研發來提高競爭力，以因應市場的快速變化，並持續布局新產品應用與客戶範疇，擴大業務觸角，以推升長期營運的成長動能。