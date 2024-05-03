信錦首季毛利率飆歷史新高 模具收入認列加持

信錦今天公布第1季財報，由於模具收入認列的時間差等因素加持，首季毛利率29.2%，較去年第4季增加3.8個百分比，比去年同期飆升12.2個百分比，創歷史新高。

信錦第1季稅後純益2.44億，季增34%，比去年同期大幅成長552.2%，換算每股純益1.73元。

信錦主管解釋，第1季毛利率飆升，主因模具收入認列有時間差，一些模具去年底就請工廠開模，費用先認列，但客戶到今年第1季才驗收付款。由於費用去年已經先付，等於今年認列的相關模具收入幾乎沒有成本，推升毛利率走揚，這部分大約影響第1季毛利率3.5個百分點，屬於一次性。

即使扣除模具收入認列部分，第1季毛利率仍然維持25%以上，已經是連續第3季高水準演出，信錦主管表示，主要因為產品組合轉佳、生產製程改善，及材料成本控制得宜，預期高毛利走勢可以延續下去，25%的毛利率水準有機會變成基本盤。

信錦為老牌軸承廠，在顯示器、AIO（一體成型電腦）和電競電腦等領域擁有高市占率，惟過去幾年面對紅色供應鏈崛起，營運受到不小打擊，公司內部積極展開整頓，策略逐漸奏效，反映在毛利率等獲利能力上。

展望第2季，信錦預期各項產品出貨表現可望比第1季成長，信錦引用研調機構預估，2024年PC產業在AI、個人電腦換機週期等因素推動下，整體產業出貨量有望迎來增長，營運可望跟著增溫。