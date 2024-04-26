立積法說會／樂觀看未來營運 下半年全球市場有望回溫

射頻IC廠立積（4968）26日召開法說會，副總經理黃智杰表示，目前中國大陸電信商需求相當強勁，不過受限產能問題，且看好下半年不論中國大陸及全球市場都可望重回成長動能，因此對於立積下半年營運抱持樂觀看待。

對於目前市場概況，黃智杰表示，中國大陸電信商客戶開始有回溫跡象，不過受限於產能問題，因此交貨數量也受到限制，美洲市場同樣有不錯的市場表現，雖然第2季出貨動能可能將與第1季相仿。

但黃智杰看好，進入到下半年後，隨著各式終端應用都開始回溫，加上WiFi 7需求不斷增加，因此對於2024年下半年立積營運將抱持樂觀態度看待。

立積公告2024年第1季財報，單季合併營收8.61億元、季減約1％、年成長35％，毛利率32％，表現與去年第4季持平，稅後淨利2,776萬元，與去年第4季相比轉虧為盈，終結連續五季虧損，每股淨利0.31元。