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全民權證／聚陽 優選逾120天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
聚陽相關權證
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聚陽（1477）今年第1季營收產品組合改善及生產效率提升，預期毛利率將優於去年下半年。預計第2季出貨量將年增高個位數、ASP年減1%至2%；若工廠運作效率維持良好，第2季的毛利率有望年增、但受季節性因素影響而季減。

法人預期聚陽運動與休閒占比將由目前的55：45轉為下半年的52：48。流行和休閒類產品需求大增將有利訂單挑選、推升毛利率。品牌競爭環境改變，消費者青睞客製化產品，交貨速度快、彈性大的東南亞供應鏈漸受重視。今年產能將擴充10%，以越南、印尼廠為主。孟加拉廠最快明年投產。薩爾瓦多第4季開出。

看好聚陽後市的投資人，可挑價外20%至價內10%，有效天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

毛利率 聚陽

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