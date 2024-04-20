台積電市值一天蒸發1.4兆

台積電（2330）法說會釋出三個下修訊息，昨（19）日開盤股價跳空下挫4.3%至769元開出，失守800元，一度跌破750元關卡到746元，終場收750元，跌54元，市值跌破20兆元降至19.45兆元，單日市值蒸發1.4兆元。

台積電昨日跌幅6.7%，盤中股價更跌至近一個月來低點，量能超過前幾個交易日，爆出13萬張大量，三大法人昨日賣超逾5.8萬張，其中外資八連賣，投信則連四賣。

在台積電法說會中，總裁魏哲家坦言，整體半導體市場將經歷更和緩及漸進的復甦，包括半導體與晶圓代工都正在擺脫急劇庫存調整和2023年的低基期，下修2024全年全球半導體市場（不含記憶體）展望，由原先預估年增超過10%，降為增加約10%；晶圓代工業看法由原先估計年成長20%，下修為年增15%至17%。

魏哲家強調，台積電仍然預期2024年會是健康成長的一年，因技術領先和廣泛客戶群，營運將逐季成長，維持先前營收年增21%至26%目標不變。

法人分析，台積電雖自身展望不變，但對今年產業預測趨勢調整引發市場關注，加上聯準會鷹派言論、經濟數據走強、美債殖利率持續攀升，美科技股持續震盪走跌。台積電今年資本支出維持區間不變，大致符合預期。