廣華營收／3月3.51億元 月增7.78％、年減38.81%

廣華-KY（1338）公布113年3月合併營收為新台幣3.51億元，較上月3.26億元成長7.78％，較去年同期5.7億元減少38.31％，113年累計第1季合併營收為11.28億元，較112年同期14.31億元減少21.19％。

廣華-KY表示，3月份中國大陸汽車市場受到車廠降價潮帶來消費者觀望，致使各品牌車廠銷量不及預期，經銷商庫存量降低但生產節奏恢復緩慢，雖政府近期提出以舊換新和報廢換新政策，但因相關具體實施方案尚不明朗，也導致對汽車市場產生一定的影響。

根據中國汽車流通協會汽車市場研究分會綜合預估，3月中國大陸新能源乘用車廠商批發銷量82萬輛，月增84％、年增33％，可見大陸新能源車企在今年春節後掀起降價大戰，推進3月新能源車銷量迅速增長，但進一步擠壓燃油車市場空間。

廣華進一步表示，中國大陸新能源車市場殺價競爭，將不可避免擠壓OEM廠與其相關供應鏈廠的獲利空間，若只有單一生產技術零組件廠，將有可能遭遇強烈價格競爭，因此，廣華超前布局，與客戶共同開發且通過製程認證陸續切入光電整合性產品，由原本的二階供應商，逐步往一階供應商邁進，並同時提高塗裝件及轉印件營收比例，冀望公司未來營運向上發展穩健動能。

中國大陸新車銷售市場仍處調整期，公司看好隨著一系列汽車促消費政策措施發力，以及客戶新車款上線計畫持續推進，廣華將陸續加強與自主品牌車廠更多合作空間，除了預計今年下半年將逐步出貨給比亞迪、本田「光與美的系統開發」新訂單，且有機會在新能源車新車市場的銷售紅利表現，所帶動之拉貨力道，推進公司整體產能稼動率表現，有望助力公司未來營運朝正向發展。