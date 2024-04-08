融程電營收／3月月增24.5% 預計上半年營運穩揚

工業電腦廠融程電（3416）8日公布2024年3月營收達2.6億元，月增24.5%，年減1.3%。累計第1季營收為7億元，年增11.8%，季增15.7%，持續改寫同期歷史新高紀錄。展望上半年營運，預期上半年營運穩揚，第2季維持成長目標。

融程電針對個別客戶與市場，以適合的銷售模式，軟硬平台整合加上搭配AI解決方案與應用，打造差異化解決方案來強化整體效能，加速AI在各領域的應用落地，特別是尋求將這種AI置於邊緣，提高運算能力的底層，可以更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求。

例如精準農業與基礎設施航空攝影測量等商業無人機/機器人應用的興起，地面控制站 (GCS) 的應用也是公司專注的重點，地面控制站 (GCS) 是一個複雜的硬體和軟體系統，可實現對機器人、無人機 (UAV) 或無人機的遠端監控、操作和控制，也是無人機/機器人與其地面操作人員之間的主要介面，能即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。地面控制站滿足國防、安全、工廠自動化、農業、搜救、環境監測、攝影測量、運輸和物流等多種應用，預估地面控制站 (GCS) 市場到2030年，每年成長12.4%。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。