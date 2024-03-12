材料財報／2023年 EPS 62.52元續創新高 樂觀看待今年

材料-KY（4763）12日公布2023年財務成果，全年合併營收、營業淨利、稅後純益以及每股純益（EPS）皆創上市以來新高。材料表示，目前訂單能見度相當良好，2024年訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

材料2023年全年合併營收為110.26億元、年增158%；2023年毛利率62.48%，較2022年39.43%明顯增加；營業淨利60.49億元、年增462%；稅後純益為51.76億元、年增314%，EPS為62.52元。

展望2024年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另，材料亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

有關新產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，材料預計2024年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第2季完成35,000噸醋片產能擴增。另，赴東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料第4季合併營收創歷史新高為38.37億元，年增212%、季增18%。本季營收增長主要由於絲束及醋片需求持續強勁，及銷售價格調漲效益顯現，絲束和醋片第4季營收分別較去年同期增加303%和22%。

第4季合併毛利率為67.3%，較去年同期48.2%增加19.1個百分點，主要由於絲束和醋片需求持續強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，暨持續調高售價等因素；較前季62.0%增加5.3個百分點，主要由於絲束營收占比較高，產品組合影響以及原料成本下跌等因素。

第4季季營業淨利為23.32億元，為上市以來最高，較去年同期增加448%，較前季增加29%，營業費用率為6.5%，與前季約當，主要係把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及新產品應用等因素，致研究發展費用增加。