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威剛營收／2月年增33.98%、達33.4億元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）6日公布2月營運成果，受惠於DRAM與NAND Flash價格穩步上揚，客戶回補庫存力道加溫，2月不受工作天數只有16天影響，單月營收仍年增33.98%達33.4億元，與1月相比僅略減6.31%，創下歷史同月次高紀錄。

展望3月整體營運，公司預期本季記憶體價格漲勢未歇，延續農曆年後備貨效應，價量雙漲下，3月營收動能將繼續向上攀升。

董事長陳立白強調，雖然陸續傳出上游供應商拉高產能利用率，或是恢復設備投資，但公司對整體記憶體市況仍相當有信心，主要是目前的記憶體漲價來自於上游供應商減產效應，以獲利為導向下，預計上游的產能調控會相當節制，設備投資也將側重高附加價值的產品，因此上半年兩大記憶體價格走勢都不用擔心，公司上半年的業績成長亦欲小不易。

以需求面而言，陳立白認為，下一波新浪潮的AI需求都還尚未真正實現，包括AI伺服器、AI PC、AI智慧手機，甚至各種AI延伸的新興裝置，各行各業都仍在摸索與定義產品規格階段，惟今年第3季起更多AI應用產品陸續推出後，將可望明確推升終端需求，為記憶體產業迎來久違的蓬勃榮景。

威剛今年累計前2月營收達69.06億元，年增47.86%。2月產品結構維持穩健表現，DRAM占整體營收比重為41.01%，SSD占比31.9%，記憶卡、隨身碟與其他產品共為27.09%。

AI 營收 記憶體模組

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