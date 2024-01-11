股王超越股王！世芯-KY去年營收創高 飆天價再創高 領軍矽智財股上漲

股王世芯-KY（3661）年營收出爐，去年12月、第4季及全年都創下歷史新高，去年營運交出好成績，今（11）日股價開高走高，再飆出歷史新高價，持續朝4,000元挺進，盤中漲幅逾4%，同時領軍矽智財股上漲。

世芯-KY去年12月合併營收35.1億元，月增20.5%、年增1.14倍；合計去年第4季合併營收92.24億元，季增21.2%、年增1.01倍；累計去年合併營收304.79億元，年增1.22倍；去年12月單月、第4季單季及全年營收同步創新高。

世芯預期，今年營收、獲利將持續成長；世芯穩居股王寶座，早盤以3,785元開高後一度拉升至3,810元，再創下歷史新天價，盤中漲幅逾4%。

股王世芯飆高，領軍矽智財股上漲，盤中創意（3443）、M31上漲逾3%，智原（3035）上漲逾2%，力旺（3529）、晶心科（6533）漲也逾1%，愛普*也是上漲表現。