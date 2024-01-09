聖暉營收／去年12月23.67億元 月增5.8%

聖暉*（5536）今（９）日公告去年12月合併營收23.67億元，月增5.8%，年減14.6％，為近三個月單月新高。

聖暉累計去年第4季合併營收66.24億元，季增2.5%，年減17.5%，是近四季單季新高。2023年全年合併營收250.61億元，年減11.3%，終止連續二年創新高的營收走勢，但仍寫史上次高紀錄。

聖暉民生事業群總經理賴銘崑先前表示，儘管去年經濟環境艱難，截至去年上半年在手訂單超過約342億元，金額維持高檔。其中，台灣客戶的訂單金額占比約53%，年減12%；中國大陸占40%，年增26%，主要是來自半導體、影像、數據、綠能及電動車產業客戶的接單成長。雖然大陸的房地產市況慘，由於大多為國企的天下，並非聖暉經營的市場。

東南亞市場接單占比7%，年增31%。主要受惠於電子零組件及PCB產業移往東南亞設廠，拉動密集建廠潮，由於東南亞市的基期較低，致年增率相對高。

另子公司朋億*旗下銳澤實業，已於去年底公開發行，期望成為繼聖暉集成於大陸A股上市後，建立集團第四隻腳。