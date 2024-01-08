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緯創營收／GPU伺服器動能強 去年第4季攀全年新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）今（8）日公告去年12月營收746.98億元，月減2.27%，年減22.54%；去年第4季營收2,295.36億元，季增5.76%，年減13%，受惠GPU伺服器成長動能強勁，帶動營收攀去年單季高點；累計去年全年營收8,665.83億元，較去年同期減少11.97%。

緯創去年12月筆電出貨量180萬台，桌機出貨80萬台，監視器出貨90萬台，其中筆電、桌機均出貨量均持平上月，監視器則月增約5%。就第4季來看，累計筆電出貨量為530萬台，桌機240萬台，顯示器255萬台，均約略持平上季。

緯創指出，相較於去年第3季，第4季GPU伺服器、整體伺服器出貨量都有雙位數成長，今年第1季預估GPU伺服器將會持續向上，但受季節性因素影響，整體伺服器、筆電出貨量都會較去年第4季下滑。

緯創今年1月底湖口新廠AI伺服器基板產能將完成建置，並於2月起投產，有助於紓解龐大的訂單需求，且下半年新竹智慧園區將接力啟用，今年整體伺服器事業業績成長動能將優於去年。

伺服器 筆電 緯創 營收

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