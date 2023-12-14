AI PC 部分台廠買盤點火 譜瑞、祥碩、優群受惠 AMD 新型晶片

隨生成式AI蓬勃發展，各項應用逐漸由雲端資料中心走向終端個人裝置，AMD也推出新型晶片，法人認為，AI PC除了處理器顯著升級外，周邊零組件亦將有相應的規格升級，相關受惠台廠包括DDR5升級的優群（3217）、PCIe Gen5升級的譜瑞-KY（4966）與祥碩（5269）、ABF層數增加的欣興（3037）與南電（8046）等。

值得注意的是，部分台廠相關個股買盤已開始點火布局，其中祥碩昨（13）日收1,725元、漲幅8.49%；譜瑞-KY收1,185元、漲幅5.33%；南電收250元、0.81%，表現相當亮眼。其中，祥碩11月合併營收達4.51億元，較去年同期成長46.8%，累計今年前11月合併營收為57.39億元、年增17.7%，寫下歷史同期次高。

AMD日前除了發布用於Data Center的AMD Instinct MI300系列兩大新品，同時也推出新一代行動處理器Ryzen 8040系列，進一步強化AMD在PC領域中競爭力，預計將從領先的OEM廠商包括Acer、Asus、Dell、HP、Lenovo、Razer等，並於明年第1季開始廣泛上市。

法人指出，AMD在部分型號上整合Ryzen AI NPU，提供全新的進階體驗，且AI處理性能較前一代 CPU 提高達1.6倍。為了進一步促進AI體驗，AMD 亦廣泛提供Ryzen AI軟體，使用戶能輕鬆在AI PC上構建和部署機器學習模型。

此外，法人還看好，祥碩明年將充分利用英特爾和超微新平台的USB 4商機，預期出貨量將逐季攀升。此前，祥碩旗下的USB 4主控端控制IC已傳出佳績，更在11月的台北USB插拔大會中正式通過裝置端控制IC的認證，成為全球首批認證名單之一。預計最早明年將進入量產階段，迎接高度出貨。

法人預期，譜瑞方面，其USB4 Retimer已打進超微、高通平台，明年將大量導入新機種，該公司今年USB4滲透率已翻倍，明年可望再翻一倍，主要原因是2024年後的PC、NB新機至少將帶入一個USB 4傳輸接口，新機種傳輸接口數量也會再提升，有利於譜瑞營運。