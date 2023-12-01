外資調高祥碩目標價至1,940元 在慘綠千金股中逆勢上漲逾4%

台股今（1）日千金股幾乎是綠油油的一片，僅祥碩（5269）及緯穎（6669）逆勢上漲，尤以祥碩盤中漲幅逾4%最為搶眼，歐系外資最新報告看好祥碩高速成長延續至2025~2026年，同步調高評等及目標價，由原中立調高至買進評等，目標價由1,360元上調至1,940元。

祥碩第3季稅後純益6.74億元，季增37.5%，為一年來高點，每股純益9.74元，主受惠個人電腦需求回溫，加上持股約兩成的文曄（3036）營運攀高所帶來的業外挹注，累計今年前3季稅後純益15.53億元，年減32.5%，每股純益22.45元。

祥碩產品線包括PCIe、SATA、USB等三大類高速傳輸晶片，隨著庫存天數逐漸回到健康水位、個人電腦景氣回升，祥碩今年下半年營運將可逐步回溫。

歐系外資最新報告認為，除了中國大陸市場有機會回溫，推升祥碩營收的重要動能為USB4的趨勢，平均售價（ASP）將較上一代USB3倍增，祥碩USB4 host controller 預計明年下半年開始出貨給AMD 高階桌機，預估在2025~2026年將成為主流，約可貢獻9~10%營收。

歐系外資預估祥碩2024、2025、2026年營收年增率將分別成長32%、29%、24%，在產品組合更好的情況下，將提升2025年及2026年毛利率，預估可從2024年的53.7%分別調升至 54.2%及54.3%。

歐系外資同時調高祥碩2023~2025年的獲利預估，每股純益（EPS）分別由原先的30.64元、50.24元、 65.64元調高至32.15元、56.48元、76.5元。

祥碩早盤以1,490元開出，一度拉升至1,535元，盤中漲幅4.86%，也是千金股中兩檔逆勢上漲的個股之一；緯穎以1,760元平盤開出，一度翻黑至1,725元，之後往上拉升翻紅，盤中漲幅逾2%。