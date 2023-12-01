快訊

吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

推廣城市觀光…桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

重大突破！COP28首日啟動氣候賠償基金4.3億美元 堪稱歷史性決議

外資調高祥碩目標價至1,940元 在慘綠千金股中逆勢上漲逾4%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（1）日千金股幾乎是綠油油的一片，僅祥碩（5269）及緯穎（6669）逆勢上漲，尤以祥碩盤中漲幅逾4%最為搶眼，歐系外資最新報告看好祥碩高速成長延續至2025~2026年，同步調高評等及目標價，由原中立調高至買進評等，目標價由1,360元上調至1,940元。

祥碩第3季稅後純益6.74億元，季增37.5%，為一年來高點，每股純益9.74元，主受惠個人電腦需求回溫，加上持股約兩成的文曄（3036）營運攀高所帶來的業外挹注，累計今年前3季稅後純益15.53億元，年減32.5%，每股純益22.45元。

祥碩產品線包括PCIe、SATA、USB等三大類高速傳輸晶片，隨著庫存天數逐漸回到健康水位、個人電腦景氣回升，祥碩今年下半年營運將可逐步回溫。

歐系外資最新報告認為，除了中國大陸市場有機會回溫，推升祥碩營收的重要動能為USB4的趨勢，平均售價（ASP）將較上一代USB3倍增，祥碩USB4 host controller 預計明年下半年開始出貨給AMD 高階桌機，預估在2025~2026年將成為主流，約可貢獻9~10%營收。

歐系外資預估祥碩2024、2025、2026年營收年增率將分別成長32%、29%、24%，在產品組合更好的情況下，將提升2025年及2026年毛利率，預估可從2024年的53.7%分別調升至 54.2%及54.3%。

歐系外資同時調高祥碩2023~2025年的獲利預估，每股純益（EPS）分別由原先的30.64元、50.24元、 65.64元調高至32.15元、56.48元、76.5元。

祥碩早盤以1,490元開出，一度拉升至1,535元，盤中漲幅4.86%，也是千金股中兩檔逆勢上漲的個股之一；緯穎以1,760元平盤開出，一度翻黑至1,725元，之後往上拉升翻紅，盤中漲幅逾2%。

2024 祥碩

延伸閱讀

譜瑞 USB 4及 PCIe 5的 Retimer 晶片 傳打進高通及超微

看好伺服器、PC 及智慧機明年展望 野村按讚八台廠

半導體股第3季財報優劣不一 法人推薦這六檔

AI伺服器鏈 唱旺明年展望

相關新聞

外資調高祥碩目標價至1,940元 在慘綠千金股中逆勢上漲逾4%

台股今（1）日千金股幾乎是綠油油的一片，僅祥碩（5269）及緯穎（6669）逆勢上漲，尤以祥碩盤中漲幅逾4%最為搶眼，歐...

愛普10月每股賺0.78元 樂觀後市

愛普*（6531 ）近期遭列注意股票，昨（30）日公告自結10月獲利1.27億元，每股純益0.78元。展望未來，愛普看好...

敦陽科10月每股賺0.76元 毛利率降

敦陽科（2480）昨（30）日公布自結10月稅前盈餘8,038萬元，月減28.8%，年減14.9%，每股稅前盈餘為0.7...

訊芯攻CPO 博通助陣

鴻海集團旗下封測廠訊芯-KY（6451）布局當紅的共同封裝光學元件技術（CPO）市場報捷，傳成功與全球網通晶片龍頭博通（...

中華電秀AI創新應用

中華電信（2412）昨（30）日表示，參加亞馬遜AWS在拉斯維加斯舉辦的「re:Invent 2023」年度盛會，發表以...

台灣大招募東南亞IT人才

台灣大（3045）表示，全球化數位化浪潮下，科技人才短缺，該公司視IT團隊為企業的創新引擎，積極培育新時代科技菁英，啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。