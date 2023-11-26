智慧機復甦 三族群有甜頭

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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歷經兩年庫存調整，智慧手機出現復甦曙光與庫存回補，法人看好相關消費景氣復甦與庫存回補概念股，明年營運有望較今年成長，包含功率放大器（PA）三雄穩懋、全新、宏捷科，被動元件廠國巨、凱美，半導體通路大聯大，蘋概印刷電路板（PCB）廠臻鼎、華通、燿華等同步獲得資金關注。

智慧手機消費市場復甦曙光乍現，內資與外資卡位相關個股，其中以PA三雄上周五（24日）股價表現最搶眼。全新一度衝上新天價183元，終場漲8.5元，穩懋收紅，宏捷科更收漲停價。

外資上周五買超指標股包含大聯大、燿華、國巨、臻鼎等，其中買超大聯大3,639張，臻鼎1,539張、燿華3,174張，投信則買超華通1,208張，三大法人並同步買超國巨2,486張，外資也買超凱美161張。

法人說，智慧手機為主的消費電子產品出現庫存回補跡象，有利相關廠商營運谷底翻揚，和消費電子智慧新機連動緊密的PA族群成為資金關注焦點。

被動元件同樣成為盤面焦點，法人指出，相關被動元件廠除了明年營運有望隨景氣復甦，個別廠商並擁有集團作帳行情的多元題材護身。

目前消費市場以智慧手機表現最受關注。研究機構Counterpoint數據顯示，全球智慧手機出貨時隔兩年多在今年10月恢復年成長，終止連續27個月衰退紀錄。

該機構分析，繼10月強勁成長後，預計2023年第4季整體將實現年成長，預期未來幾季維持逐步復甦。近期智慧手機出貨恢復年成長，原因包含中東和非洲持續復甦、華為在中國大陸捲土重來及印度節慶季節到來等。另一成長因素是iPhone 15系列推出，新款iPhone銷售效應在10月開始才完全感受到。

智慧手機 消費 被動元件廠

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