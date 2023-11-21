Nvidia財報公布前飆上天價 台股 AI 三雄表態大漲

輝達（Nvidia）是今年領軍AI多頭衝鋒的要角，預計周二盤後公布第3季財報，股價先一步大漲，周一收在504.09美元，創下歷史新高，漲幅2.25%；輝達強漲，台股AI三雄今（21）日表態大漲，技嘉盤中漲幅逾5%，緯創、廣達也同步大漲，領軍多檔AI股助攻台股大盤表現。

輝達即將公布財報，受惠於AI晶片供不應求，及新晶片不斷推出，市場看好輝達財報表現，有分析師預期輝達營收成長將超過170%，第4季可望成長200%，在市場看好下，推升輝達股價表現。

輝達周一收504.09美元，創下歷史新高，漲幅2.25%，市值1.2 兆美元，坐穩科技五哥地位，僅次於蘋果、微軟、Google、亞馬遜；輝達財報公布前股價飆上天價，台股AI股今日也由緯創、廣達、技嘉等指標股領漲。

技嘉早盤以238元開高走高，一度拉升至248.5元，盤中漲幅逾5%；緯創重新站上百元，早盤以101.5元開高後一度拉升至104元，盤中漲幅逾3%，居個股成交量及成交值第二大。

廣達早盤以216元開高後一度拉升至219元，盤中漲幅逾2%，盤中成交值居第三；AI股在指標股帶領下，多檔跟進大漲，英業達、華星光、欣興盤中上漲逾半根停板，川湖上漲逾4%，微星上漲逾3%，華擎更是亮燈漲停。