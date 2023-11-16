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揚智、迅杰雙雙攻漲停！低價IC設計族群早盤活跳跳

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導

台股今（16）日由紅翻黑，不過仍維持萬七之上，維持震盪格局。其中，低價IC設計族群早盤活蹦亂跳，相關個股包括：揚智（3041）、迅杰（6243）、笙泉（3122）、安國（8054）、聯傑（3094）。值得注意的是，揚智、迅杰早盤分別以29元、61.3元，雙雙強勢攻漲停。

展望後市，法人分析，揚智營運商STB晶片營收比重55%，零售STB晶片營收比重34.5%，雖然每年第4季多為STB銷售旺季，有機會帶動營收季增，加上揚智近期推出的新產品如：螢幕投影晶片、掃地機器人晶片，後續成長動能可期。

另外，法人指出，IC設計廠迅杰的E-Marker晶片及其快充晶片都已經獲得USB-IF認證通過，且獲得小米、聯想及戴爾等全球大廠導入，隨著市場需求持續成長，迅杰出貨動能同樣有望看增。

晶片 揚智

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